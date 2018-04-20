Католикос Арам Первый едет в Армению. Дополнено

Католикос Киликийский Арам Первый едет в Армению. Он приедет 20-го апреля на несколько часов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Киликийского католикосата.

В сообщении сказано, что в тот же день он вернется в Собор Антилиаса. Цели визита не оглашаются.

«Беспокойно в Армении, беспокойны и все мы. Как процветание Армении является нашим долгом и гордостью, так и боль и заботы нашего народа являются нашими, и мы не можем оставаться безразличными к проблемам, волнующим народ»,- сказал Католикос Киликийский Арам Первый в аэропорту до отбытия, отметив, что он не безразличен к ситуации на улицах Еревана.