Правительство меняет время проведения 

В дальнейшем правительство Армении изменит время проведения заседаний. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания правительства сообщил журналистам исполняющий обязанности министра юстиции Армении Давид Арутюнян.

«Время заседаний правительства изменится, и мы, вероятно, будем проводить заседания правительства в 17:00» , - сказал Арутюнян.

До этого заседание правительства проводилось каждый четверг в 11:00.