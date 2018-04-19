Время в Ереване: 11:07:36,   19 Апрель

Правительство меняет время проведения 


В дальнейшем  правительство Армении изменит время проведения заседаний. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания правительства сообщил журналистам исполняющий обязанности министра юстиции Армении Давид Арутюнян.

«Время заседаний правительства изменится, и мы, вероятно, будем проводить заседания правительства в 17:00» , - сказал Арутюнян.

До этого заседание правительства проводилось каждый четверг в 11:00.


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