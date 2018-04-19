Под председательством Сержа Саргсяна стартовало заседание правительства Армении

Стартовало заседание правительства Армении под председательством новоизбранного премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Как сообщает Арменпресс, в повестку дня заседания включено 20 вопросов.

Серж Саргсян был избран премьер-министром по результатам голосования на специальном заседании Национального Собрания и начал формирование нового кабинета министров. Уже известно, что первым заместителем премьер-министра Армении является Карен Карапетян, а заместителями премьер-министра - Армен Геворкян и Ваче Габриелян. Министр обороны Армении Виген Саркисян, министр иностранных дел Эдвард Налбандян, министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, министр финансов Вардан Арамян и министр территориального управления и развития Давид Локян были переназначены.