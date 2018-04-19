Католикос Всех Армян Гарегин Второй выступил с посланием в связи с ежедневными митингами и создавшейся в стране ситуацией. Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Св.Эчмиадзина, в послании говорится:

«Уважаемый благочестивый народ,

Внутренняя жизнь нашей страны и народа сопровождается напряженными событиями в последние дни, связанными с избранием премьер-министра Республики Армения.

Мы выражаем нашу обеспокоенность в связи с создавшейся ситуацией, которая нарушает нормальный процесс общественной жизни. Каждый сын армянского народа имеет свое видение, обусловленное любовью к Родине, и он может выражать свои подходы и восприятия законным путем, свободно реализуя свои гражданские права. Однако данное право не предполагает отступления от любви и благоразумия, нарушения прав других граждан или же создания угроз жизни другим лицам. Как среди демонстрантов, так и среди полицейских находятся сыновья нашего народа и нашей Святой Церкви. Неприемлемы и непозволительны провоцирование ненависти и вражды, любые столкновения и применение насилие.

Призываем сыновей нашего народа сохранять трезвость и здравый смысл, уважение к закону и стремление к миру в патриотизме, выражать уважение друг к другу и прощение. Стоящие перед нашей Родиной вызовы преодолимы, только если сохранить сплоченность, взаимопонимание, чувство всеобщей ответственности и единства. Наша страна сегодня нуждается в проявлении такого духа.

Возносим молитву к Господу с просьбой ниспослать мудрость каждому из нас. Да пребудет со всеми нами мудрость Божья и руководство Святого Духа.

«Будьте во всем согласны, живите в мире — и Бог, источник любви и мира, будет с вами! (2-е Коринфянам 13:11)».