Вучич: военный нейтралитет не мешает Сербии развивать сотрудничество с НАТО

Военный нейтралитет Белграда не является препятствием для Сербии в развитии сотрудничества с НАТО. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг заявил президент страны Александар Вучич на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса Паоло Алли.

"Президент Вучич в разговоре с Алли указал, что твердая позиция военного нейтралитета Сербии не является препятствием для развития сотрудничества с НАТО, но находится в интересах укрепления региональной стабильности. Президент Сербии подчеркнул значение KFOR (Сил для Косово ) в обеспечении безопасности и сохранения сербского народа в Косово и Метохии", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой сербского лидера.

Собеседники констатировали наличие между Сербией и НАТО интенсивного диалога на высшем уровне. Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли заявил, что "НАТО уважает позицию Сербии быть военно нейтральной и определять сотрудничество согласно своим потребностям".