Первые группы боевиков экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам" вместе со своими семьями покинули в четверг город Думейр, расположенный в 50 км к северу от Дамаска в районе Восточный Калямун.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство SANA.

Согласно достигнутому между "Джейш аль-Ислам" и сирийской армией соглашению, из этого населенного пункта и его окрестностей будет выведено свыше 5 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. членов бандформирований. Все они направятся на автобусах в пограничный с Турцией район Джараблус на севере Сирии.

После завершения операции контроль над Думейром перейдет правительственным войскам, которые разминируют его улицы и создадут условия для возвращения мирных граждан.

Во вторник и среду капитулировавшие боевики сдали сирийской армии тяжелое и среднее вооружение. По информации SANA, порядка 60 боевиков объявили о прекращении вооруженной деятельности против правительства и решили воспользоваться амнистией.