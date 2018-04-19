В Индонезии три человека стали жертвами землетрясения

Три человека в Индонезии в четверг погибли в результате землетрясения, сообщило Индонезийское метеорологическое и геофизическое агентство, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По меньшей мере, 20 человек пострадали.

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром в четверг на густонаселенном острове Ява. Отмечается, что в результате стихийного бедствия повреждены более 300 жилых домов и зданий. В общей сложности более 2,1 тыс. человек были перемещены во временные укрытия.