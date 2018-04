Трамп потребовал от Турции освободить американского пастора, обвиняемого в участии в путче

Президент США Дональд Трамп потребовал во вторник от властей Турции освободить американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в участии в попытке военного переворота в стране в 2016 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Пастор Эндрю Брансон - порядочный человек и христианский священнослужитель в США - находится на скамье подсудимых и преследуется в Турции без каких-либо оснований. Они называют его шпионом, но я еще больше шпион, чем он ", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Pastor Andrew Brunson, a fine gentleman and Christian leader in the United States, is on trial and being persecuted in Turkey for no reason. They call him a Spy, but I am more a Spy than he is. Hopefully he will be allowed to come home to his beautiful family where he belongs!