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Трамп потребовал от Турции освободить американского пастора, обвиняемого в участии в путче


Президент США Дональд Трамп потребовал во вторник от властей Турции освободить американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в участии в попытке военного переворота в стране в 2016 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Пастор Эндрю Брансон - порядочный человек и христианский священнослужитель в США - находится на скамье подсудимых и преследуется в Турции без каких-либо оснований. Они называют его шпионом, но я еще больше шпион, чем он ", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Прокуратура Турции, обвиняя пастора также в связях с запрещенной в Турции "Террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО), требует для него пожизненного заключения.

Как сообщила турецкая газета Cumhuriyet, Брансон отрицает любые связи с путчистами. Его дочь во время выступления 9 марта в Совете ООН по правам человека назвала обвинения Анкары "абсурдными".

 

 




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