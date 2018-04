Թրամփը Թուրքիայից պահանջել Է ազատել ամերիկացի պաստորին, որին մեղադրում են խռովությանը մասնակցելու մեջ

ԵՐԵՎԱՆ, 18 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն ապրիլի 17-ին Թուրքիայի իշխանություններից պահանջել Է ազատ արձակել ամերիկացի պաստոր Էնդրյու Բրանսոնին, որին մեղադրում են 2016 թվականին երկրում զինվորական հեղաշրջման փորձին մասնակցելու մեջ, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

«Պաստոր Էնդրյու Բրանսոնը, որն օրինավոր մարդ Է ու քրիստոնեական հոգեւորական ԱՄՆ-ում, գտնվում Է մեղադրյալի աթոռին եւ Թուրքիայում հետապնդվում Է առանց որեւԷ հիմքի: Նրանք նրան լրտես են համարում, բայց ես ավելի շատ լրտես եմ, քան նա»,- գրել Է Սպիտակ տան ղեկավարն իր Twitter-ում:

Pastor Andrew Brunson, a fine gentleman and Christian leader in the United States, is on trial and being persecuted in Turkey for no reason. They call him a Spy, but I am more a Spy than he is. Hopefully he will be allowed to come home to his beautiful family where he belongs!