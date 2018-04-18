СМИ сообщили о встрече будущего госсекретаря США с Ким Чен Ыном

Выдвинутый на пост госсекретаря США Майк Помпео совершил секретный визит в Пхеньян и лично встретился там с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как передает Арменпресс, об этом пишет во вторник Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Эти данные во вторник косвенно подтвердил президент США Дональд Трамп, который заявил, что Вашингтон провел прямые переговоры с Северной Кореей "на очень высоком уровне"; правда, имен он не называл.

По сведениям издания, визит Помпео в Пхеньян состоялся на первых выходных апреля. Отмечается, что через неделю после этого северокорейские власти впервые официально подтвердили, что готовы вести переговоры о свертывании своей ядерной программы.

Ранее Трамп сообщил, что его встреча с Ким Чен Ыном пройдет в начале июня "или раньше", и что в данный момент американские власти рассматривают пять возможных мест ее проведения. Позже президент уточнил, что все они находятся за пределами США.