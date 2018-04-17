Запущен официальный сайт премьер-министра Армении - www.primeminister.am. Как сообщает Арменпресс, сайт имеет следующие разделы: премьер-министр, аппарат, документы, новости, правительство и Армения. На сайте все материалы даны на трех языках – армянском, русском и английском.

Открытым голосованием в Национальном Собрании Серж Саргсян избран премьер-министром Армении. 77 депутатов проголосовали за и 17 против его кандидатуры. Кандидатуру Саргсяна выдвинула правящая коалиция - Республиканская партия Армении (РПА) и Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн».

В соответствии с Конституцией, президент Республики немедленно назначил премьер-министра кандидата, избранного Национальным Собранием. С 9 апреля Армения перешла на парламентскую систему правления.