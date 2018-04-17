Президент Армении Армен Саркисян встретился с новоизбранным премьер-министром Сержем Саргсяном

Принимая за основу решение Национального собрания от 17 апреля 2018 года об избрании Сержа Саргсяна премьер-министром, президент Армен Саркисян сегодня подписал указ о назначении Сержа Саргсяна премьер-министром Республики Армения. В резиденции президента Армении состоялась первая встреча президента и избранного премьер-министра.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поздравив Сержа Саргсяна, президент страны сказал: «Учитывая пройденный Вами путь, большой организационный опыт и знания, личностные качества, уверен, что на этой ответственной должности также Вы всем своим потенциалом будете служить развитию нашей Родины и повышению уровня благосостояния народа».

Президент Республики пожелал премьер-министру успехов и плодотворной работы.