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Министр обороны Республики Арцах принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ


Министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 17 апреля принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла  Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Республики Арцах, в ходе встречи собеседники обменялись мнениями о текущей оперативно-боевой ситуации и возможных событиях в зоне конфликта, а также подчеркнули необходимость разрешения конфликта путем мирных переговоров.


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