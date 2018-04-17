Новоизбранный премьер-министр Республики Армения поблагодарил парламентские силы

Новоизбранный премьер-министр Республики Армения Серж Саргсян поблагодарил Республиканскую партию Армении и Армянскую революционную федерацию «Дашнакцутюн» за выдвижение и поддержание его кандидатуры в Национальном Собрании на пост премьер-министра. Как сообщает Арменпресс, Серж Саргсян сказал об этом в своем выступлении в Национальном Собрании после голосования.

«Мы взяли на себя серьезную политическую ответственность как политическая коалиция, осознаем ее масштаб, и мы готовы продвигаться вперед по пути развития родины и обеспечения лучших условий жизни для нашего народа», - сказал премьер-министр.

Он выразил благодарность всем партнерам из блока «Царукян», а также коллегам оппозиционного блока «Выход».