Стивен Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы собрали в прокате более $10 млрд

Стивен Спилберг укрепил свою репутацию самого коммерчески успешного кинематографиста всех времен, став первым режиссером, совокупные сборы фильмов которого преодолели отметку в $10 млрд в мировом прокате. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил портал The Wrap.

Важную роль в установлении этого рекорда сыграла последняя лента Спилберга "Первому игроку приготовиться" (Ready Player One, 2018). Вышедшая в марте картина уже собрала более $475 млн в прокате по всему миру. С учетом этого показателя общие кассовые сборы всех фильмов американца составили $10,4 млрд.

Самой коммерчески успешной лентой режиссера считается "Парк юрского периода" (Jurassic Park, 1993), который собрал $983,8 млн. За ней следуют картины "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008) и "Инопланетянин" (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982), которые заработали $786,6 млн и $717 млн соответственно.

Портал отмечает, что лидерству Спилберга еще долгое время ничего не будет угрожать, поскольку он опережает более чем на $3 млрд идущего на втором месте Питера Джексона, чьи популярные трилогии "Властелин колец" и "Хоббит" собрали $6,5 млрд во всем мире. В пятерку самых коммерчески успешных режиссеров также вошли Майкл Бэй (общие сборы $6,4 млрд), Джеймс Кэмерон ($6,14 млрд) и Дэвид Йейтс ($5,38 млрд).