Батуми примет международную выставку туризма

В черноморском курортном городе Батуми (Аджария) 11-13 мая пройдет 11-я Международная выставка туризма и гостиничного оснащения "Expo Batumi Travel 2018", как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте организаторов мероприятия.

Выставка обещает быть масштабной, в ней каждый год принимают участие десятки стран. В "Expo Batumi Travel 2018" примут участие компании, работающие в сферах туризма, гостиничного оснащения, ресторанов и декорации.

В этом году на выставке можно будет ознакомиться с продукцией и деятельностью компаний из таких стран, как Турция, Азербайджан, Россия, Украина, Армения, Литва, Польша, Беларусь, Германия и другие.

В рамках выставки для участников мероприятия пройдут рекламные и информационные туры, презентации и встречи с журналистами.



