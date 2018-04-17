Эксперты ОЗХО рассчитывают отправиться в город Дума 18 апреля

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прибывшие в Сирию для расследования информации о возможном применении химоружия в сирийском городе Дума, рассчитывают посетить место предполагаемого происшествия 18 апреля. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов по итогам специальной встречи Исполнительного совета ОЗХО.

Во вторник, рассказал генерал-майор, в Думу "выезжает служба безопасности ООН для разведки маршрута, а на среду планируется выезд специалистов ОЗХО". Сколько по времени специалисты будут находиться в Сирии, он не уточнил.

Чуть ранее гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю сказал, что в группу входит девять специалистов. Он также подтвердил, что эксперты пока не добрались до Думы, поскольку до того, как размещение на месте станет возможным, "должны быть решены некоторые вопросы, связанные с безопасностью".