В больницах Еревана находятся 12 человек, пострадавших в ходе акций протеста: состояние полицейского стабильное

По положению на 9։00 17-го апреля в больницах Еревана находятся 12 человек, пострадавших в ходе акций протеста. Один из них – прооперированный вчера полицейский, состояние полицейского стабильное. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Минздрава Армении.

Состояние остальных оценивается как удовлетворительное, в основном, у них имеются легкие травмы нижних конечностей. Все пострадавшие получают необходимую медпомощь.