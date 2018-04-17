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В больницах Еревана находятся 12 человек, пострадавших в ходе акций протеста: состояние полицейского стабильное


По положению на 9։00 17-го апреля в больницах Еревана находятся 12 человек, пострадавших в ходе акций протеста. Один из них – прооперированный вчера полицейский, состояние полицейского стабильное. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Минздрава Армении.

Состояние остальных оценивается как удовлетворительное, в основном, у них имеются легкие травмы нижних конечностей. Все пострадавшие получают необходимую медпомощь.


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