Полиция на перекрестке Абовяна-Саят-Нова подвергла приводу одного юношу. Как сообщил с места событий корреспондент «Арменпресс», группа участников акций протеста перекрыла перекресток. Полиция призвала их освободить проезд, участники акции протеста отказались подчиниться, после этого полиция на перекрестке Абовяна-Саят-Нова подвергла приводу одного юношу.

Никол Пашинян предпринял 2-недельный пеший ход Гюмри-Ереван, преодолев 212 км в 320.000 шагов. А вечером 13 апреля они перекрыли пл. Франции в Ереване.

Полиция РА заявила, что нарушение тишины в ночное время (23.00-07.00 часов) считается административным нарушением. Примыкающие к пл.Франции улицы имеют жизненное значение для столицы, и для свободного движения граждан уже возникли ограничения и неудобства. Необеспечение мер для нормального течения митинга, отсутствие сотрудничества с представителями полиции, перенесение участниками митинга имущества, представляющего собой общинную и общественную собственность – все это свидетельствует о том, организаторы митинга полностью не владеют ситуацией.

Никол Пашинян, выступая 15-го апреля на миринге на площади Франции, призвал граждан Армении перекрыть утром 16-го апреля ряд у;лиц Еревана.

В данный момент перекрыты улицы малого центра, до этого сторонники депутата НС Армении Никола Пашиняна прошли шествием по перекрытым улицам центра Еревана.

Полиция Армения заявила, что право на свободу собраний, если они сопровождаются наарушением общественного порядка, не является абсолютным и может быть ограничено полицейскими дейтвиями, проистекающими и соразмерными возникшей ситуации, вплоть до решения о прекращении митинга и акций протеста. Полиция Армении распространила заявление о том, что по ст.33 Закона о свободе собраний полиция вправе силой прекратить скцию протеста, если, по ее оценке, иначе невозможно предотвратить несоразмерное ограничение прав и интересов других граждан.

Позже полиция Армении распространила адресованное Николу Пашиняну заявление, в котором говорится: «Вследствие насильственных действий участников руководимого Вами собрания грубо нарушен общественный порядок на проспекте Баграмяна. Все предупреждения, требования и иные ограничительные действия Полиции более неэффективны, поэтому, руководствуясь статьей 33 Закона РА «О свободе собраний» Полиция требует от Вас прекратить собрание. В случае Вашего отсутствия на месте собрания или невыполнения требований по истечении установленного разумного срока полиция разгонит собрание, применив силу и специальные средства».