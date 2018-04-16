Участники митинга бросили разные вещи в сторону сотрудников полиции

Представитель полиции Армении сделал предупреждение участникам митинга на площади Франции. Как сообщает Арменпресс, он отметил, что участники митинга бросают разные вещи в сторону полиции. Обращаясь к организаторам митинга, представитель полиции сказал: «Демонстранты бросают разные вещи в сторону полиции, отстраните их, иначе полиция будет использовать средства для привидения участников митинга в порядок».

В ответ депутат Национального Собрания Арарат Мирзоян отметил, что те, кто проводил такие действия, уже устранены с места происшествия.

Затем Никол Пашинян отметил, что митинг мирный и призвал манифестантов не бросать ничего в сторону сотрудников полиции, отойти от колючей проволоки.

В начале проспекта Баграмяна сотрудники полиции продолжают находиться за колючей проволокой.

Ранее полиция Армении распространила адресованное Николу Пашиняну заявление, в котором говорится: «Вследствие насильственных действий участников руководимого Вами собрания грубо нарушен общественный порядок на проспекте Баграмяна. Все предупреждения, требования и иные ограничительные действия Полиции более неэффективны, поэтому, руководствуясь статьей 33 Закона РА «О свободе собраний» Полиция требует от Вас прекратить собрание. В случае Вашего отсутствия на месте собрания или невыполнения требований по истечении установленного разумного срока полиция разгонит собрание, применив силу и специальные средства».