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В медицинских учреждениях Еревана проходят лечение 31 человек: один сотрудник полиции находится в реанимации после операции


По данным министерства здравоохранения Армении,  по состоянию на 19:00, в медицинских учреждениях Еревана проходят лечение 31 человек, пострадавших в результате митинга. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения, исполняющий обязанности министра здравоохранения Армении Левона Алтунян посетил медцентр «Святой Григорий Просветитель» и поинтересовался состоянием здоровья пострадавших, ходом их лечения. Левону Алтуняну сообщили, что состояние большинства пострадавших удовлетворительное, и осуществляется непрерывный контроль.

Как уже сообщалось, у гражданских лиц в основном поверхностные травмы на нижних конечностях, в связи с чем обеспечивается необходимое медицинское обслуживание.

Один из полицейских находится в отделении реанимации после операции. По мнению врачей, состояние его здоровья соответствует перенесенной операции.

Система здравоохранения продолжает работать в условиях усиленной службы и обладают всеми средствами, необходимыми для обеспечения своевременной и качественной медицинской помощи.


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