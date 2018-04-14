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Пентагон: ракеты Запада поразили все предназначенные для них цели в Сирии


Ракетные удары США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии уничтожили все заданные цели. С таким утверждением выступила в субботу на спецбрифинге для журналистов в Пентагоне официальный представитель американского минобороны Дана Уайт. Как сообщает Арменпресс, об этом передает  передает ТАСС.

"Ракеты успешно поразили каждую из выбранных целей", - сказала она.




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