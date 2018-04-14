Пашинян и его сторонники организовали шествие и ворвались в здание Общественного радио

В рамках инициативы «Мой ход» руководитель парламентской фракции «Елк» и партии «Гражданский договор» Никол Пашинян и еще несколько десятков человек проводят шествие по улицам Еревана, начиная с площади Франции. Проходя по проспекту Саят Нова, они внезапно побежали к зданию Общественного радио Армении. Ворвавшись внутрь и ломая двери, они разбежались по зданию.

Как передает Арменпресс, Пашинян приложил немало усилий, чтобы сдержать толпу. Он даже попросил прощения у сотрудников радио. Ему удалось вывести из здания некоторых молодых людей.

Никол Пашинян предпринял 2-недельный пеший ход Гюмри-Ереван, преодолев 212 км в 320.000 шагов. А вечером 13 апреля они перекрыли пл. Франции в Ереване.

Полиция РА заявила, что нарушение тишины в ночное время (23.00-07.00 часов) считается административным нарушением. Примыкающие к пл.Франции улицы имеют жизненное значение для столицы, и для свободного движения граждан уже возникли ограничения и неудобства. Необеспечение мер для нормального течения митинга, отсутствие сотрудничества с представителями полиции, перенесение участниками митинга имущества, представляющего собой общинную и общественную собственность – все это свидетельствует о том, организаторы митинга полностью не владеют ситуацией.