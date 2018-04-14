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Пашинян и его сторонники организовали шествие и ворвались в здание Общественного радио


В рамках инициативы «Мой ход» руководитель парламентской фракции «Елк» и партии  «Гражданский договор» Никол Пашинян и еще несколько десятков  человек проводят шествие по улицам Еревана, начиная с площади Франции. Проходя  по проспекту Саят Нова, они внезапно побежали к зданию Общественного радио Армении. Ворвавшись внутрь и ломая двери, они разбежались по зданию.  

Как передает Арменпресс, Пашинян приложил немало усилий, чтобы  сдержать толпу. Он даже попросил прощения  у  сотрудников  радио. Ему  удалось вывести из здания  некоторых молодых людей.

Никол Пашинян предпринял 2-недельный пеший ход Гюмри-Ереван, преодолев 212 км  в 320.000 шагов. А вечером 13 апреля они перекрыли пл. Франции в  Ереване.

Полиция РА заявила, что нарушение тишины в ночное  время (23.00-07.00 часов) считается административным нарушением. Примыкающие  к  пл.Франции улицы имеют жизненное  значение  для  столицы, и для свободного движения  граждан уже возникли ограничения  и неудобства. Необеспечение мер для нормального течения митинга, отсутствие сотрудничества с представителями полиции, перенесение участниками митинга имущества, представляющего собой общинную и общественную собственность – все  это свидетельствует о том, организаторы  митинга полностью не владеют ситуацией.




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