Аракс Пашаян: Ракетный обстрел объектов в Сирии – это провокация, агрессия против региона

Ракетный обстрел объектов в Сирии коалиционными силами США, Франции и Великобритании – это провокация, это новый виток эскалации. В беседе с Арменпресс так прокомментировала события в Сирии арабист Аракс Пашаян.

«По сути, это агрессия против Сирии, против региона. Фактически, Сирия – это плацдарм, который используется против России и Ирана. Это новый виток эскалации напряженности в международных отношениях. Как и любая агрессия, она может вызвать ответные действия. В любом случае, думаю, дальнейшее расширение военных действий можно пресечь, сами союзники могут воздержаться, посчитав это как предупреждение. Но о развязке кризиса говорить рано, кажется, все идет к новой волне напряженности», - сказала Пашаян.

В ночь на 14 апреля коалиционные силы США, Франции и Великобритании предприняли военные действия против Сирии, нанеся по ней ракетные удары. Причиной ракетного обстрела стал инцидент 7 апреля в городе Дума, где по некоторым данным, применялось химическое оружие. США вместе с союзниками выпустили по Сирии 110 ракет. Сообщается о 3 пострадавших.