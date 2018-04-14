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Аракс Пашаян: Ракетный обстрел объектов в Сирии – это провокация, агрессия против региона


Ракетный обстрел объектов в Сирии коалиционными  силами США, Франции и Великобритании – это провокация, это новый виток  эскалации. В беседе с Арменпресс так  прокомментировала события в  Сирии арабист Аракс Пашаян. 

«По сути, это агрессия против  Сирии,  против  региона. Фактически, Сирия – это плацдарм, который используется против  России и Ирана. Это новый виток эскалации напряженности в  международных отношениях. Как и любая агрессия, она может вызвать ответные  действия. В любом случае, думаю, дальнейшее расширение военных действий можно пресечь, сами союзники могут воздержаться, посчитав это как  предупреждение. Но о развязке  кризиса говорить рано, кажется, все  идет к  новой волне  напряженности», - сказала Пашаян. 

В ночь на 14 апреля коалиционные силы  США, Франции и Великобритании предприняли военные  действия  против  Сирии, нанеся по ней ракетные удары. Причиной ракетного обстрела стал инцидент 7 апреля в  городе Дума, где  по некоторым данным, применялось химическое  оружие. США  вместе  с союзниками выпустили по Сирии 110 ракет. Сообщается о 3  пострадавших.




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