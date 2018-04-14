Президент РА направил поздравительное послание академику Юрию Оганесяну
Президент РА Армен Саркисяннаправил поздравительное послание академику Российской Академии Наук, иностранному члену Национальной Академии Наук Республики Армения Юрию Оганесяну по случаю его 85-летия.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании говорится:
«Уважаемый господин Оганесян,
Сердечно поздравляю Вас с 85-летием.
Неоценим Ваш вклад в развитии экспериментальной ядерной физики. При вашем непосредственном участии открыт ряд элементов Периодической таблицы Менделеева, и ваше имя увековечено в ряду последних известных нам элементов. Ваши научные заслуги достойны поклонения и переполняют гордостью сердца армян.
Еще раз поздравляю Вас со знаковым юбилеем, желаю вам крепкого здоровья, сил и энергии в дальнейшей деятельности».