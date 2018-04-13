Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок


Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров после вынесенного в пятницу решения Таганского суда о блокировке сервиса на территории РФ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100% доступность сервиса без VPN не гарантирована", - написал он в пятницу на своей странице "ВКонтакте".

Telegram будет рассылать уведомления о ситуации после блокировки, сообщил Дуров. 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации