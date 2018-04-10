В ближайшее время Армения надеется получить программу по либерализации визового режима с ЕС

НС Армении обсуждает вопрос ратификации соглашения Армения-ЕС. Как передает «Арменпресс», вопрос представляет замминистра ИД Армении Карен Назарян. По его словам, в ближайшее время Армения надеется получить стартовую программу по либерализации визового режима с ЕС.

«Эта программа представляет собой процесс реформ. Армения не стала дожидаться обсуждения элементов этой программы и уже начала проводить ряд законодательных реформ, которые и составляют часть этой программы»,- сказал замминистра ИД Армении Карен Назарян.

По его словам, Армения уже начала осуществление шагов, которые являются условием для либерализации визового режима с ЕС. Он выразил надежду, что ЕС по достоинству оценит эти шаги.