В связи со вступлением в должность президента Республики Армения Армена Саркисяна поздравило высшее руководство Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства ОАЭ в Армении, президент ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайян, эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммад бен Зайд Аль Нахайян.