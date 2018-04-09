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Президента Республики Армения Армена Саркисяна поздравило высшее руководство Объединенных Арабских Эмиратов


В связи со вступлением в должность президента Республики Армения Армена Саркисяна поздравило высшее руководство Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства ОАЭ в Армении, президент ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайян, эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммад бен Зайд Аль Нахайян.


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