Армен Саргсян принес присягу и вступил в должность президента Армении

Армен Саргсян сегодня, 9 апреля, на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги, вступил в должность 4-го президента Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.

Специальное заседание НС РА открыл спикер парламента Армении Ара Баблоян. Он сообщил, что зарегистрированы 92 депутата НС РА, кворум обеспечен.

Затем в зал были внесены государственный флаг РА, эмблема президентской власти, специальный экземпляр Конституции РА и Святое евангелие.

Армен Саргсян принес присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА, произнося следующий текст: «Вступая в должность Президента Республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства».



После принесения присяги прозвучал государственный гимн РА.

Армен Саргсян произнес речь, которая будет опубликована позже.

После принесения присяги Армен Саргсян вступит в должность президента Армении, чему последует отставка правительства Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном. Члены правительства Армении продолжат исполнять свои обязанности – вплоть до формирования нового правительства Армении.

9-16-го апреля – срок выдвижения кандидатуры нового премьер-министра Армении, а 17-го апреля в НС Армении открытым голосованием будет назначен премьер-министр Армении.

После этого, в течение 15 дней, состоится формирование нового правительства Армении. После своего назначения, в течение 5 дней, новый премьер-министр Армении предложит президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в 3-дневый срок назначет вице-премьеров и министров, или же обращается в Конституционный суд. Если таковое обращение последовало, то Конституционный суд в 5-дневый срок расследует обращение и принимает решение. Если же президент Аррмении в 3-дневый срок не выполняет указанные условия, то кандидатуры вице-премьеров и министров считаются утвержденными по закону.

В 20-дневый срок после формирования правительства, премьер-министр Армении представляет в НС Армении программу правительства Армении.