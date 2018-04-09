МО РФ: израильские F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4

Два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4. Среди российских советников пострадавших нет, как передает Арменпресс, об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. Подразделениями ПВО Вооруженных сил Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что "три ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет".

Ранее агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что массированный ракетный удар был нанесен в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. По сведениям агентства, среди военнослужащих есть убитые и раненые.

Позднее телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские ВВС совершали разведывательные полеты в пограничном пространстве между Сирией и Ливаном в момент, когда был нанесен ракетный удар по военному аэродрому Т-4.





