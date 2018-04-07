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Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения около 300 раз


Азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня с 1-го по 7-е апреля более 300 раз, более 3000 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха. В сообщении сказано, что части АО Арцаха, в основном, воздержались от ответных действий. Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи.


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