Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения около 300 раз
Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня с 1-го по 7-е апреля более 300 раз, более 3000 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха. В сообщении сказано, что части АО Арцаха, в основном, воздержались от ответных действий. Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи.
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