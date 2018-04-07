Председатель НС Армении поздравил женщин с Днем материнства и красоты
Председатель НС Армении Ара Баблоян поздравил женщин с Днем материнства и красоты. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.
В поздравлении сказано:
«Дорогие матери,
сердечно поздравляю с праздником Материнства и красоты!
От вас исходят любовь и преданность родине, никогда не исчерпывающиеся, как и ваши материнские чувства. После высокой миссии дарить жизнь вы играете последовательную важную роль в жизни человека, общества и государства. Излучаемые вами добро и тепло – верные спутники в межличностных и также межгосударственных контактах. Как опора семьи, как цельность лучших человеческих качеств, вашей мудростью и любовью украшаете мир и подсказываете, как можно строить взаимоотношения людей и стран.
С чувством признательности хочу особо поздравить матерей военнослужащих: благодаря рожденным и воспитанным ими сыновьям наша граница надежно защищена, а достойный мир – гарантирован.
Вместе с поздравлениями выражаю глубокое уважение многодетным матерям, своим специфическим участием формирующих демографическую картину страны.Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия».