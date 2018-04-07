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Председатель НС Армении поздравил женщин с Днем материнства и красоты


Председатель НС Армении Ара Баблоян поздравил женщин с Днем материнства и красоты. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В поздравлении сказано:

«Дорогие матери,

сердечно поздравляю с праздником Материнства и красоты!

От вас исходят любовь и преданность родине, никогда не исчерпывающиеся, как и ваши материнские чувства. После высокой миссии дарить жизнь вы играете последовательную важную роль в жизни человека, общества и государства. Излучаемые вами добро и тепло – верные спутники в межличностных и также межгосударственных контактах. Как опора семьи, как цельность лучших человеческих качеств, вашей мудростью и любовью украшаете мир и подсказываете, как можно строить взаимоотношения людей и стран.

С чувством признательности хочу особо поздравить матерей военнослужащих: благодаря рожденным и воспитанным ими сыновьям наша граница надежно защищена, а достойный мир – гарантирован.

Вместе с поздравлениями выражаю глубокое уважение многодетным матерям, своим специфическим участием формирующих демографическую картину страны.

Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия».


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