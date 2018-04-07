Замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении встретилась с представителями ряда армянских компаний ИТ-отрасли

Замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Амалия Егоян встретилась с представителями 7 крупных армянских компаний ИТ-отрасли. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Неделею раньше подобная встреча была организована с основателями стартапов. По словам замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Амалии Егоян, целью подобных встреч является составление плана развития ИТ-отрасли на 2018-2019 и организация командной работы.

Директоры компаний представили волнующие их вопросы.

«Все встречи были полезными, в результате все проблемы отрасли становятся более зримыми. Начинающие компании нуждаются в заказах, известности, продажах, чтобы воспользоваться предоставленными им налоговыми льготами и расширить свои компании. Большие компании нуждаются в специалистах высокого уровня»,- сказала замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Амалия Егоян.

По ее словам, есть проблема и с координацией их работы, возможно – в недостатке общения. По мнению Амалии Егоян, совместив все сильные и слабые стороны, можно будет достичь лучших результатов и скорейшего развития отрасли.

«Следующим нашим шагом будет анализ проблем и предложений. Будет создана совместная рабочая группа, составлен рабочий план, расставлены акценты – для скорейшего достижения результатов»,- сказала Амалия Егоян.

По словам участников встречи, поскольку ИТ-отрасль является сейчас наиболее динамично развивающейся в Армении, образование и налогообложение должны показать на это быструю реакцию. Было предложено учесть указанные задачи как в школах, так и в ВУЗах.