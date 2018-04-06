Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принял участие в заседании СМИД СНГ

Находящийся с рабочим визитом в Минске министр ИД Армении Эдвард Налбандян 6-го апреля принял участие и выступил с речью на заседании СМИД СНГ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В повестке дня заседания СМИД СНГ - обсуждение ключевых международных проблем, затрагивающих интересы региона, и обозначение путей взаимодействия по наиболее острым вопросам.

Министры обменялись мнениями по ряду вопросов, одобрив более десятка проектов, направленных на углубление сотрудничества стран СНГ.

Министры одобрили проекты о сотрудничестве в области борьбы с кибер-преступностью. В ходе заседания обсуждалась программа «100 идей для СНГ», цель которой – привлечение молодежи к решению проблем, стоящих перед СНГ.

Министры ИД стран СНГ встретились с президентом Беларуси.