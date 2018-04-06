Инвестиции в строительство атомной электростанции (АЭС) "Аккую", которую госкорпорация "Росатом" начала строить в Турции, уже почти достиг $3 млрд. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Уже проинвестировано порядка $3 млрд , то есть выделено средств для реализации этого проекта. Этого вполне достаточно, чтобы стройка шла", - сказал он, отмечая на вопрос, может ли повлиять на реализацию проекта отсутствие в нем иностранных инвесторов, которых ищет Росатом.

Ранее сообщалось, что общая стоимость строительства атомной электростанции составляет $20 млрд. Проект полностью финансируется российской стороной и, в соответствии с межправительственным соглашением, 49% в проекте могут быть проданы внешним инвесторам.

"Надеемся, что с учетом последних переговоров, двухдневной давности, и продолжения работы Росатома с турецкими партнерами эти решения [о привлечении иностранных инвесторов в проект] будут в ближайшее время приняты и найдены", - сказал глава Минэнерго РФ.