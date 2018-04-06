Время в Ереване: 11:07:36,   6 Апрель

«Арсенал» разгромил ЦСКА, Мхитарян принимал участие в игре и получил травму


Лондонский «Арсенал» разгромил московский ЦСКА в четвертьфинальном матче Лиги Европы со счетом 4:1. Вышедший на поле в стартовом составе английской команды полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян получил травму и был заменен на 60-й минуте.

Как передает «Арменпресс», ответная встреча команд состоятся 12-го апреля, в Москве.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации