«Арсенал» разгромил ЦСКА, Мхитарян принимал участие в игре и получил травму

Лондонский «Арсенал» разгромил московский ЦСКА в четвертьфинальном матче Лиги Европы со счетом 4:1. Вышедший на поле в стартовом составе английской команды полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян получил травму и был заменен на 60-й минуте.

Как передает «Арменпресс» , ответная встреча команд состоятся 12-го апреля, в Москве.