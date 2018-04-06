«Арсенал» разгромил ЦСКА, Мхитарян принимал участие в игре и получил травму
Лондонский «Арсенал» разгромил московский ЦСКА в четвертьфинальном матче Лиги Европы со счетом 4:1. Вышедший на поле в стартовом составе английской команды полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян получил травму и был заменен на 60-й минуте.Как передает «Арменпресс», ответная встреча команд состоятся 12-го апреля, в Москве.
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