Правительство Литвы одобрило Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС

Правительство Литвы одобрило Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в своем микроблоге в Twitter Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Литве, Латвии и Эстонии Тигран Мкртчян.

Посол сообщил, что правительство Литвы направило соглашение в законодательный орган страны на ратификацию в соответствии с процедурой.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года. В настоящий момент из стран Европейского союза документ полностью ратифицировал парламент Эстонии, а парламент Латвии принял его в первом чтении.