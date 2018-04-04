Задержан мужчина, который разыскивался за незаконный оборот наркотиков и психоторопных веществ в городе Новороссийске

3 апреля в 20.25 на КПП «Багрташен» был задержан Сасун А.,1988 г.р., который с 21 июня 2017 года разыскивался Управлением МВД России по городу Новороссийску по обвинению по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков и психоторопных веществ). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.