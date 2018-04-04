Эрдоган увел девушку у Путина и сделал идеальное фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным решил сделать памятное фото. Однако в процессе он заметил, что с его стороны стоят только мужчины, а рядом с Путиным сразу три девушки. Эрдоган попросил одну из участниц встречи перейти на его сторону, чтобы сбалансировать фото, передает Арменпресс.