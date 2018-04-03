Частные денежные переводы в Армению в 2017 году выросли на 12,4%

Частные денежные переводы в Армению в январе-декабре 2017 года составили 1 млрд 494,6 млн долларов, что на 12,4% или на 164,5 млн долларов больше, чем в 2016 году. Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные Центрального банка Армении.

Денежные переводы частных домашних хозяйств, полученные за счет постоянных денежных переводов из-за границы, составили 680,9 млн долларов США, что на 72,3 млн. долларов США больше прошлогоднего показателя. Капитальные трансферты в прошлом году составили 31 млн долларов США, что на 13,5 млн долларов США больше прошлогоднего показателя.

Чистая заработная плата, получаемая сезонными работниками за рубежом (без уплаты подоходного налога, международных транспортных расходов и других расходов за рубежом) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65,6 млн долларов США, составив 652,5 млн долларов США.