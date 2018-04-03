Частные денежные переводы в Армению в 2017 году выросли на 12,4%
17:56, 3 Апрель, 2018
Частные денежные переводы в Армению в январе-декабре 2017 года составили 1 млрд 494,6 млн долларов, что на 12,4% или на 164,5 млн долларов больше, чем в 2016 году. Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные Центрального банка Армении.
Денежные переводы частных домашних хозяйств, полученные за счет постоянных денежных переводов из-за границы, составили 680,9 млн долларов США, что на 72,3 млн. долларов США больше прошлогоднего показателя. Капитальные трансферты в прошлом году составили 31 млн долларов США, что на 13,5 млн долларов США больше прошлогоднего показателя.Чистая заработная плата, получаемая сезонными работниками за рубежом (без уплаты подоходного налога, международных транспортных расходов и других расходов за рубежом) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65,6 млн долларов США, составив 652,5 млн долларов США.