Мхитарян поужинал в Лондоне с Рубеном Варданяном и Нареком Ахназаряном

Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян поужинал в Лондоне с со-основателем Фонда инициатив развития Армении (IDeA) Рубеном Варданяном и виолончелистом Нареком Ахназаряном.

Как передает «Арменпресс», участницей ужина стала и сестра Генриха Мхитаряна – Моника Мхитарян. Нарек Ахназарян присутствовал на игре первенства Англии «Арсенал»-«Сток-Сити».