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Мхитарян поужинал в Лондоне с Рубеном Варданяном и Нареком Ахназаряном


Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян поужинал в Лондоне с со-основателем Фонда инициатив развития Армении (IDeA) Рубеном Варданяном и виолончелистом Нареком Ахназаряном.

Как передает «Арменпресс», участницей ужина стала и сестра Генриха Мхитаряна – Моника Мхитарян. Нарек Ахназарян присутствовал на игре первенства Англии «Арсенал»-«Сток-Сити».




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