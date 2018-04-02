В результате взрыва в Burger King пострадали по 3 гражданина Армении и РФ и 2 гражданина Ирана

В МЧС Армении 2-го апреля в 20:44 поступил сигнал о том, что в пункте быстрого питания «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв. По предварительным данным, на кухне взорвался кислородный баллон.

Как передает Арменпресс, по данным МЧС в результате взрыва пострадали Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин Ирана), Алена Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абрамова (15 лет, гражданка России), Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зейна Хусеини (24 года, гражданка Ирана). Все пострадавшие доставлены в медцентр «Сурб Григор Лусаворич».