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Президент Серж Саргсян присутствовал на Святой Пастырской литургии, отслуженной в честь праздника Святой Пасхи


Президент Серж Саргсян и госпожа Рита Саргсян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине сегодня присутствовали на Святой Пастырской литургии, отслуженной в честь праздника Светлого Воскресения Христова – Святой Пасхи.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

 




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