Президент Серж Саргсян присутствовал на Святой Пастырской литургии, отслуженной в честь праздника Святой Пасхи

Президент Серж Саргсян и госпожа Рита Саргсян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине сегодня присутствовали на Святой Пастырской литургии, отслуженной в честь праздника Светлого Воскресения Христова – Святой Пасхи.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.