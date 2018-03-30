Министр национальной обороны Республики Греция посетил военный пантеон «Ераблур»

Делегация во главе с министром национальной обороны Республики Греция Панайотисом Каменосом 30 марта в сопровождении министра обороны Армении Вигена Саркисяна посетила военный пантеон «Ераблур», чтобы воздать дань уважения памяти сынов армянского народа, пожертвовавших своей жизнью за независимость Родины.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Панайотис Каменос является первым иностранным министром обороны, который посетил военный пантеон «Ераблур».