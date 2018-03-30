Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан подчеркнул, что отношения между Арменией и Францией всегда динамично развивались, и сейчас они пытаются вести их дальше вперед. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в Цицернакаберде.

По его словам, в рамках саммита Франкофонии вместе с Эмманюэлем Макроном в Армению приедет делегация франкофонных бизнесменов.

«Для нас важен экономический замер. В рамках саммита Франкофонии вместе с Эмманюэлем Макроном в Армению приедет делегация франкофонных бизнесменов. Цель моего визита – подготовить этот визит»,- сказал государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

По его словам, кроме того, во время своего визита он обсудит с министром ИД Армении вопросы Франкофонии, в частности, по части образовательных и культурных программ.

Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан 30-31 марта посетил Армению. Как сообщает пресс-служба МИД Армении, госсекретаря примет президент Армении Серж Саргсян.

30 марта намечены переговоры государственного секретаря при министре Европы и иностранных дел Франции и главы МИД Армении.