Нельзя отрицать Геноцид армян: для депутата Бундестага неприемлемо вмешательство Эрдогана во внутренние дела Германии

Инициатива Эрдогана по провоцированию митингов протеста в Германии по поводу признания Геноцида армян совершенно неприемлема. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала депутат Бундестага от партии Левых курдского происхождения Эврим Соммер.

Она подчеркнула, что надо отвергать попытки иностранных государств влиять на политические решения Германии в соответствии с их интересами. По ее словам, дейтвующая в Германии турецкая националистическая группировка Osmanen Germania Rocker явно демонстрирует себя как представитель турецкого правительства.

«Пресса сообщает, что была попытка возбудить у проживающих здесь турок оппозиционные настроения в связи с резолюцией Бундестага, признающей события 1915/16 гг в Османской империи геноцидом. Геноцид армян – хорошо изученный исторический факт, который нельзя отныне отрицать. Надо признавать исторические факты, даже если ставят под вопрос мифы об основании государства. Государственная политика отрицания охраняет ложь идеологии, на которой основана и продолжает существовать Республика Турция»,- сказала депутат Бундестага от партии Левых курдского происхождения Эврим Соммер.

По ее словам, абсолютно неприемлемо, что Турция пытается навязать Германии свою историческую доктрину, отрицающую массовые преступления, которые происходили как до, так и в ходе основания современной Турции в качестве государства-нации.

Как сказала депутат Бундестага от партии Левых курдского происхождения Эврим Соммер, турецкое государство и его политика не считаются с собственным прошлым, что приводит к множеству социальных проблем, как, например, провоцируемый государством национализм, который и в наши дни оставляет катастрофические последствия.

Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично распорядился организовать протесты в Германии в связи с принятием в июне 2016 года Бундестагом резолюции о признании Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство «Ahval», об этом пишет Der Spiegel.

Телефонный звонок, записанный немецкой полицией, свидетельствует о том, что Эрдоган звонит 1 июня (за день до принятия Бундестагом резолюции) представителю правящей партии Турции «Справедливости и развития» Метину Кюлинку, который в то время находился в Берлине и занимался организацией протестов.

Der Spiegel опубликовала стенограмму одного из телефонных звонков, записанных полицией земли Гессен, которая позволяет предположить, что Эрдоган лично руководил протестами.

Полиция Гессена прослушала, как Эрдоган звонит Кюлунку 1 июня 2016 года в 23:30. «Как вы, господин президент?», - спрашивает Кюлунк, а затем сообщает о протестах против резолюции, которая обсуждалась в Берлине. «Я жду ваших приказаний», - говорит депутат. В ответ Эрдоган говорит, что позже свяжется с Кюлунком и желает ему спокойной ночи.

Немецкое издание сообщает, что содержание телефонного разговора шокировало полицию Гессена, которая рассказала, какое важное значение придает Анкара резолюции о Геноциде армян и протестам против ее принятия, что лично президент страны заинтересован в этом вопросе.

Der Spiegel пишет, что в настоящее время ведется расследование, чтобы выяснить связи Кюлунка с секретными службами Турции после появившихся в 2017 году сообщений о том, что депутат предоставил средства турецко-германской националистической группе Osmanen Germania. Согласно информации, средства были использованы на покупку боеприпасов против курдских группировок.

Бундестаг Германии 2 июня 2016 года принял резолюцию «Память о Геноциде армян и других христианских меньшинств в Османской империи 101 год назад» о признании Геноцида армян. Только один депутат проголосовал против принятия резолюции, а еще один воздержался. Выступавшие единодушно подчеркнули необходимость встречи лицом к лицу с прошлым, а также содействия примирению между Арменией и Турцией. В Бундестаге было озвучено преступление Османской Турции и подчеркнуто, что этот шаг не является ни обвинением, ни требованием, а данью памяти жертв.

После принятия резолюции около 1000 турок организовали протесты в Берлине.