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Правительство Армении получит новый грант


Французское агентство развития предоставит правительству Армении новый грант в размере 500 тысяч евро. «В соответствии с соглашением, грант будет предоставлен для полноценного применения Налогового кодекса»,- сообщил замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.

Как передает «Арменпресс», в соответствии с соглашением, посредством КГД будут осуществлены соответствующие шаги для подготовки повсеместного полноценного применения Налогового кодекса, проведения фискальных реформ и укрепления финансово-кредитной политики.


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