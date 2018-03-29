Правительство Армении получит новый грант

Французское агентство развития предоставит правительству Армении новый грант в размере 500 тысяч евро. «В соответствии с соглашением, грант будет предоставлен для полноценного применения Налогового кодекса»,- сообщил замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.

Как передает «Арменпресс» , в соответствии с соглашением, посредством КГД будут осуществлены соответствующие шаги для подготовки повсеместного полноценного применения Налогового кодекса, проведения фискальных реформ и укрепления финансово-кредитной политики.