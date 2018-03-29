Одного из раненых при взыве мины в Арцахе оперируют

Вследствие взрыва в нейтральной зоне близ город Мартакерт были ранены Гарик Вахирян, 1987 г.р., Арам Мкртчян, 1974 г.р.. В беседе с «Арменпресс» сотрудники Республиканского МЦ Арцаха сообщили, что раненого Гарика Вахиряна оперируют, Арам Мкртчян находится в реанимации.

Как сообщалось ранее, в Арцахе на мине подорвался автомобиль, в котором были саперы. Автомобиль подорвался в нейтральной зоне близ город Мартакерт. В беседе с «Арменпресс» сотрудники МЧС Мартакертского района подтвердили это известие.

«В результате взрыва трое саперов погибли. Двое получили ранения»,- сообщили в отделе МЧС Мартакертского района.

Как стало известно, саперы были из неправительственной организации The HALO Trust, которая проводит работы по гуманитарному разминированию в Арцахе.