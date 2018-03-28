США не поддерживают группы, которые пытаются незаконным путем свергнуть избранную власть: Посол Миллз. Aysor.am

После вынесения приговора в отношении члена оппозиционного «Учредительного парламента» Жирайра Сефиляна на армянском медиаполе начали распространяться слухи о том, что Запад с целью смены власти в Армении поддерживает оппозиционные группы, даже такие вооруженные группы, как «Сасна црер».

Как передает «Арменпресс», Aysor.am обратился к послу США в Армении Ричарду Миллзу с просьбой дать разъяснение и комментарий.

Ссылаясь на сайт Aysor.am, представляем ответ посла США Aysor.am полностью:

«Эти муссируемые слухи не могли быть более далеки от действительности, чем есть. Мы не поддерживаем такие группы, которые пытаются незаконным путем свергнуть избранную власть. И мы однозначно осуждаем особенно такие группы, как «Сасна црер», предпочитающие насилие диалогу. Мы не приемлем деятельность «Сасна црер» и других, которые обращаются к насилию или угрожают причинить вред другим для продвижения своей политической повестки.В прошлом году в результате действий членов «Сасна црер» были потеряны жизни людей, а жители прилегающих районов оказались неуместно в ужасной ситуации. Использование насилия в качестве инструмента для достижения политических изменений противоречит не только системе американских ценностей, но также глобальным демократическим ценностям уважения жизни человека и мирного диалога. Насилие подвергает опасности демократические принципы со всех сторон и никогда не может быть приемлемым. Посему, нет, мы не поддерживаем подобные группы или подобные действия. Вместе с тем право на справедливый суд должно быть реализовано в отношении всех обвиняемых».