Время в Ереване: 11:07:36,   28 Март

На международной выставке ArmHiTec-2018 в закрытой экспозиции будут показаны армянские разработки в военно-промышленной отрасли


После апрельской войны в военно-промышленной отрасли Армении наблюдается значительный прогресс по части использования отечественных разработок. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал замминистра обороны Армении, председтаель Комитета ВПК МО Армении Давид Пахчанян.

По его словам, в Ереване 29-31-го марта на международной выставке ArmHiTec-2018 в закрытой экспозиции будут показаны армянские разработки в военно-промышленной отрасли. «Будут представлены последние разработки, некоторые из них – доселе не демонстрируемые, будут показаны в открытом доступе»,- сказал замминистра обороны Армении, председтаель Комитета ВПК МО Армении Давид Пахчанян.

На вопрос«Арменпресс» о том, со сколькими армянскими компан иями они сотрудничают в данный момент,  Давид Пахчанян сказал, что число таковых превышает несколько десятков.

 «В частности, речь идет о 34 компаниях, и все они будут представлены на выставке»,-сказал он.

Кроме Армении, на выставке ArmHiTec-2018 будут представлены 30 компаний из 14 стран.


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